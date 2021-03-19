الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا خلال 3 أشهر

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الجمعة، عن تسجيل أكثر من 39 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وجاء في بيان السلطات الصحية اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 39726 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 154 إلى 159370، وفقاً لوكالة رويترز.

وتبنت الولايات الأكثر تضررا، ولاية ماهاراشترا الصناعية الغربية، قيودا جديدة لكبح انتشار الفيروس.

وبلغت حصيلة إجمالي الإصابات في البلاد 11.51 مليون، وهي الأعلى بعد الولايات المتحدة والبرازيل.