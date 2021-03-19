قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إنها لم تكن متواجدة في القاهرة حين تلقت خبر تعيينها كوزيرة، بعد ترؤسها دار الأوبرا المصرية، موضحة أنها كنت تحضر مهرجان خارج مصر في هذا الوقت.

وأضافت عبدالدايم، في لقاء خاص ببرنامج «توب تريندينج» المذاع عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الخميس، أنها سعدت كثيرًا عندما تلقت الخبر، معربة عن فخرها الشديد بثقة القيادة السياسية.

وذكرت وزيرة الثقافة أنه من الطبيعي أن تخاف وتقلق تجاه هذه المسؤولية والثقة الكبيرة، معقبة: «الوزارة ثقيلة.. أنا بنت الوزارة طول عمري كله».

ولفتت إلى الاحتكاك الكبير مع كل الوزراء السابقين بحضور الاجتماعات والأحداث في دار الأوبرا، متابعة: «كان فيه خبرة، وعلاقاتي كبيرة جدا بالزملاء والفنانين وهذا كان مطمئنًا وساعدني في منصبي كوزيرة».