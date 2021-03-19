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الصحة العالمية: لقاح أسترازينيكا يستمر في تقديم صورة إيجابية عن مخاطره

منظمة الصحة العالمية - ارشيفية
منظمة الصحة العالمية - ارشيفية
جنيف - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 9:01 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 9:01 م
ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، في بيان الكتروني أن البيانات المتوفرة لا تشير إلى أي زيادة عامة في حالات تجلط الدم، مثل حدوث جلطة وريدية شديدة، أو انسداد رئوي عقب تعاطي لقاحات مضادة لمرض كوفيد-19.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت منظمة الصحة إن معدلات حالات التجلط المسجلة بعد الحصول على اللقاحات المضادة لكوفيد-19، تتفق مع العدد المتوقع لتشخيص هذه الحالات.

وقالت إن المعدلات الملاحظة أقل من المتوقع لمثل هذه الحالات.

وأوصت اللجنة الفرعية للجنة الاستشارية العالمية المعنية بسلامة اللقاحات "جي أيه سي في إس" الدول بمواصلة مراقبة السلامة لكل اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وتعزيز عملية الإبلاغ عن أي أحداث عكسية مشتبه بها.

وقالت إنها ستستمر في مراجعة بيانات السلامة لكل اللقاحات المضادة لكوفيد-19، وستعدل أي نصيحة كلما استدعى الأمر ذلك.

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