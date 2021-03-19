بريطاني مريض يبحث عن صديقه الفلبيني المفقود لإدراجه في وصيته البالغة 500 ألف جنيه إسترليني

يبحث بريطاني يبلغ من العمر 75 عامًا يعاني سرطان البروستاتا، عن صديقه الفلبيني المفقود منذ فترة طويلة؛ لإدراجه في وصيته البالغة 500 ألف جنيه إسترليني.



يمتلك فيرن ماكلين أصولاً تقدر بنحو نصف مليون جنيه إسترليني، ويرغب في منح 10 في المائة لصديقه الذي لم يره منذ عقود.



وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، بدأت القصة عندما كان ماكلين، المالك الطيب للعديد من الشقق السكنية في المملكة المتحدة يعمل كمشغل رافعة في ليبيا عام 1979، وخلال استراحات الغداء كان يتردد على مطعم بالقرب من مكان عمله حيث التقى بالطاهي الفلبيني المسمى مار.



قال فيرن (من مدينة برمنجهام بإنجلترا)، إن مار كان يقدم له حصصًا إضافية من الخضروات لأنه كان يعلم أنه نباتي، ومن ثم أصبح الرجلان قريبين.



يقول ماكلين عن مار: "كان شخصية متألقة، فتى حكيم لامع جدا، دائما يبتسم دائما يمزح، عندما تذهب إلى منزل أسرته كانت هناك حياة معينة وروح احتفالية".



أصبح الاثنان صديقين حميمين يزوران شقة بعضهما البعض في ليبيا، لذلك كانا بينهما أيضا اصدقاء مشتركين، ولكن فرقهما القدر عندما نقل ماكلين للعمل في بلد آخر، وانتهى عقد الطباخ ليضطر إلى العودة إلى الفلبين.



بعدها قال ماكلين إن صديقه الحميم مار أرسل إليه رسالة في عام 1984 يدعوه فيها لزيارة مانيلا بالفلبين، لكنه لم يتمكن من الرد لأنه كان خارج المنزل، وكانت تلك هي المرة الأخيرة التي سمع فيها أخبارا عنه.



عندما عاد ماكلين إلى إنجلترا، استثمر مدخراته في الشقق التي أصبحت مشروعًا تجاريًا ناجحًا، ويقول: "أنا ميسور الحال بشكل معقول، في الحقيقة أنا ميسور الحال، لكنني لست مليونير، فأنا مرتاح".



نمت أصول ماكلين إلى 500 ألف جنيه إسترليني عندما تقاعد حتى تم تشخيص إصابته بالسرطان في عام 2018، والآن يقول إنه يريد إعطاء 10٪ من ماله لمار لأنه كان الشخص الوحيد الذي يعتني به بصدق.



يضيف ماكلين: "عندما احتجت إلى مساعدة عائلتي قبل عامين، لم أحصل عليها عندها فكرت، وقلت لنفسي حسنًا.. سأعطي الأموال لشخص آخر يستحقها".



لا يزال ماكلين يبحث عن صديقه وقال إنه يأمل في رؤيته قبل أن تسوء حالته الصحية: "لم أنساك أبدًا كل ما يمكنني قوله كل التوفيق في المستقبل، وإذا كنت ترغب في الاتصال وهذا سيكون لطيفًا، فهذا متروك لك تمامًا".