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رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق

الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق
الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق
أ ش أ
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 12:01 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 12:01 م

نعى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور شاكر عبد الحميد أستاذ علم نفس الإبداع ووزير الثقافة الأسبق، الذي وافته المنية مساء أمس عن عمر 69 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور الخشت - في بيان صادر، اليوم الجمعة، عن جامعة القاهرة - إن الطيبين يغادرون إلى الأبدية، وأن الراحل -رحمه الله- كان من أنبل الناس، ومن أبرز المثقفين المصريين، وصاحب نظرة موسوعية للعلوم والفنون.

وتوجه الدكتور محمد الخشت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعيًا للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

والدكتور شاكر عبد الحميد من مواليد 20 يونيو 1952 بأسيوط بصعيد مصر، عمل أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة ثم تولى منصب وزير الثقافة فى ديسمبر 2011.

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