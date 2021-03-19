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مندوبة الصحة العالمية في روسيا تستبعد التغلب على كورونا قبل نهاية العام الحالي

أ ش أ
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 7:52 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 7:52 م

أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، اليوم الجمعة، أنه ليس من الملاحظ أي انخفاض في أعداد الإصابات بفيروس مورونا المستجد على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه من غير المرجح التغلب على الوباء قبل نهاية العام الحالي.

وقالت فوينوفيتش، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية في نشرتها باللغة الإنجليزية: "إذا نظرنا إلى الوضع الحالي الآن، لا يزال بإمكاننا رؤية أننا لا نشهد انخفاضًا عالميًا، بل، وكما هو الحال في أوروبا، زيادة في عدد الحالات".

وأضافت: "من المهم جدًا عدم إغفال الوباء، وإنما هزيمة الفيروس الذي أودى بالفعل بملايين الأشخاص حول العالم"؛ مؤكدة أنه من غير المرجح أن نكون قادرين على التغلب عليه بصورة كاملة قبل نهاية هذا العام، لكن في وسعنا الحد من حالات الإصابة والوفاة".

وتابعت: "قرار إنهاء حالات طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي يعتمد على الوضع، ولسوء الحظ، نرى الأعداد في تزايد، لذا لا ينبغي وضع افتراضات".

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