 الرئاسة الروسية: لا يمكن تجاهل تصريحات بايدن بحق بوتين ومستعدون للحوار - بوابة الشروق
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الرئاسة الروسية: لا يمكن تجاهل تصريحات بايدن بحق بوتين ومستعدون للحوار

أ.ش.أ
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 1:02 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 1:02 م
أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن بلاده لا تستطيع تجاهل تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا على استعداد موسكو لمواصلة الحوار مع واشنطن.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "إن الرئيس بوتين أعرب بوضوح عن رغبته، على الرغم من كل شيء، في مواصلة العلاقات بين البلدين لأن هذا لا يصب في مصلحة البلدين فقط، ولكن يصب أيضا في مصلحة العالم بأسره".

وأضاف: "بالطبع لا نستطيع تجاهل كلمات السيد بايدن في حق الرئيس بوتين "، مشددا على أن بلاده تتطلع للحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وردا على سؤال حول احتمال اشتعال حرب باردة جديدة بين روسيا والولايات المتحدة، قال بيسكوف: "إن موسكو تتطلع لعلاقات أفضل مع الولايات المتحدة، ولكنها مستعدة دائماً للأسوأ".

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