وزيرة التضامن: يجب أن تتمتع المنظمات الأهلية بالشفافية في التعامل مع الحكومة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القواعد الخاصة بتمويل منظمات العمل الأهلي طرأ عليها بعض التغييرات، أهمها ضرورة التعامل بشفافية من قبل المنظمات، ومراعاة الكفاءة والسرعة في الأداء من قبل الجهات الحكومية.

وأضافت القباج، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الخميس، أن الجهات الحكومية المسؤولة عن الموافقات تنسق مع بعضها البعض حتى لا تجعل المنظمات تنتظر فترة طويلة، وبالتالي لا يفوتها أي فرصة.

وأوضحت أن الجمعية الأهلية التي تريد توفيق أوضاعها وفقًا للائحة التنفيذية الجديدة يتم الرد عليها خلال 60 يومًا كحد أقصى من تاريخ تقديم الأوراق، معقبة: «لو المنظمة مجلهاش أي رفض صريح يبقى فيه موافقة، ولو جالها رفض بيتقالها سبب الرفض إيه لتتعامل مع الأسباب».

وذكرت أن المنظمات الأهلية تقدم جميع الأوراق بطريقة إلكترونية، لذا فإنها لا تتكلف أي أعباء مالية، مضيفة أن الرد بالموافقة أو الرفض من قبل الجهات الحكومية يتم إلكترونيًا أيضًا.

وعقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، لقاءً مع ممثلي 59 منظمة أجنبية فى مصر، بعضهم شارك عبر تقنية (فيديو كونفرنس)، وبحضور السفيرة مي خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية، تحت عنوان «آفاق جديدة للشراكة»، حيث شهد اللقاء مناقشة توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة في مصر طبقًا للائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.