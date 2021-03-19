كونجرس فيفا يختار البلد المنظم لمونديال السيدات بداية من نسخة 2027

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، أن اختيار البلد الذي سينظم بطولة كأس العالم للسيدات سيتم من قبل الجمعية العمومية للفيفا (كونجرس)، مثلما هو متبع في منافسات الرجال، ولن يكون الاختيار من قبل مجلس الفيفا بداية من نسخة 2027 فيما بعد.

وذكر فيفا عقب اجتماع للمجلس اليوم الجمعة أن هذا الاقتراح سيتم عرضه قبل اجتماع الجمعية العمومية (كونجرس) يوم 21 مايو.

واختير البلد المضيف لكأس العالم 2026 للمرة الأولى من قبل الـ211 اتحادا الأعضاء في فيفا في كونجرس 2018، ولم يختارها المجلس مثلما كان يحدث في السابق، وتم اختيار الملف المشترك لأمريكا والمكسيك وكندا لاستضافة الحدث.

وتقام بطولة كأس العالم 2023 للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا وتم اختيارها من قبل المجلس في 2020. وتضم قائمة المرشحين لاستضافة بطولة 2027 ملفا مشتركا مكونا من دول ألمانيا وبلجيكا وهولندا.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي في مؤتمر صحفي :" تأخر هذا الأمر كثيرا، والآن العالم كله سيحدد من ينظم بطولات كأس العالم للرجال والسيدات".