الحوثيون يحققون تقدما تجاه مأرب مع سيطرتهم على جبل استراتيجي

أفادت مصادر عسكرية حكومية، بأن المتمردون الحوثيون حققوا تقدمًا باتجاه مدينة مأرب.

وحسبما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الجمعة، سيطر الحوثيون على جبل استراتيجي أثناء تقدمهم تجاه مأرب.