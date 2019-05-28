 الحوثيون يحققون تقدما تجاه مأرب مع سيطرتهم على جبل استراتيجي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحوثيون يحققون تقدما تجاه مأرب مع سيطرتهم على جبل استراتيجي

الحوثيون
الحوثيون
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 10:32 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 10:32 ص

أفادت مصادر عسكرية حكومية، بأن المتمردون الحوثيون حققوا تقدمًا باتجاه مدينة مأرب.

وحسبما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الجمعة، سيطر الحوثيون على جبل استراتيجي أثناء تقدمهم تجاه مأرب.

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