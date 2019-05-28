الحوثيون يحققون تقدما تجاه مأرب مع سيطرتهم على جبل استراتيجي

الأكثر قراءة
أشرف زكي: معرفش حاجة عن جيهان فاضل من كام سنة ولو سافرت فده بمحض إرادتها
أشرف زكي يوضح حقيقة تدهور الحالة الصحية لشريف الدسوقي
رحيل الفنانة منى بدر عن عمر ناهز 85 عاما
يتقدمهم صلاح.. مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
أؤيد
أرفض
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أفادت مصادر عسكرية حكومية، بأن المتمردون الحوثيون حققوا تقدمًا باتجاه مدينة مأرب.
وحسبما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الجمعة، سيطر الحوثيون على جبل استراتيجي أثناء تقدمهم تجاه مأرب.