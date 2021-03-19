ضبط 11 سيارة مقطعة مبلغ بسرقتها بحوزة شخصين داخل مخزن في سوهاج

ضبطت وحدة مباحث مرور سوهاج بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، شخصين سبق اتهامهما في عدة قضايا، كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات وتقطيعها وبيعها قطع غيار متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي وبحوزتهما 11 سيارة مقطعة.



وكان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج تلقى إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مرور سوهاج بالمديرية بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج من ضبط تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات وتقطيعها لأجزاء لتغيير معالمها وبيعها كقطع غيار للسيارات ضم كلا (حمادة.م - 33 سنة)، ميكانيكي ويقيم دائرة قسم أول سوهاج والسابق اتهامه في 3 قضايا، و(زكى.ع - 22 سنة)، ميكانيكي، ويقيم دائرة مركز سوهاج والسابق اتهامه في القضية رقم إدارى قسم أول سوهاج لسنة 2014م "مخدرات".



وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وجمع المعلومات اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص فى سرقة السيارات وتقطيعها وتغيير معالمها وبيعها كقطع غيار مستعملة بقصد التربح من متحصلات جرائمهم.



تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر إدارى مركز سوهاج لسنة 2021 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.