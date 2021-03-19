كوريا الجنوبية: حكومة سول تتراجع عن إلزام الأجانب بالخضوع لاختبار كورونا

تراجعت حكومة مدينة سيول، اليوم الجمعة، عن أمرها الإداري الذي يطالب جميع الرعايا الأجانب بالخضوع لاختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وسط الاحتجاجات القوية.

وقالت المدينة -في بيان أوردته وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية- إنها حولت أمرها الإداري إلى توصية الأجانب العاملين في مؤسسات الأعمال عالية الخطورة بالخضوع لاختبار فيروس (كورونا).

جاءت هذه الخطوة بعد أن طلب المقر المركزي لإدارة الكوارث من حكومة المدينة، في وقت سابق من اليوم، سحب الأمر؛ خوفا من انتهاك حقوق الإنسان أو التمييز ضد الأجانب، حسبما ذكرت المدينة.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في البلاد تحقيقًا رسميًا؛ لتحديد ما إذا كان الأمر الإداري يشكل تمييزًا أو انتهاكًا لحقوق الإنسان.

وأمرت حكومة مدينة سول، أمس الأول الأربعاء، جميع العمال الأجانب في المدينة بالخضوع لاختبار (كورونا) بحلول نهاية مارس، وسط الارتفاع الأخير في عدد حالات الإصابة بـ(كورونا) في المناطق وأماكن العمل التي يتركز فيها الأجانب.