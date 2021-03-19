اليابان تسمح بدخول الرياضيين الأجانب إلى أراضيها

قررت اليابان، السماح اعتبارًا من 22 مارس الجاري، بدخول الرياضيين الأجانب الذين تم التعاقد معهم في الدوريات الاحترافية اليابانية، ممن لم يتمكنوا من دخول البلد لآسيوي منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وتمنع اليابان منذ ديسمبر الماضي، دخول جميع الأجانب غير المقيمين أراضيها، ولكنها ستسمح على سبيل الاستثناء بدخول هؤلاء الرياضيين عقب رفع حالة الطوارئ في طوكيو وضواحيها، شريطة التزامهم بالإجراءات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وفقا لشبكة إن إتش كي.

ومنعت حالة الطوارئ التي فرضتها اليابان مطلع يناير الماضي، وفي إطارها تم تعليق إصدار تأشيرات جديدة لدخول البلاد، وصول اللاعبين والمدربين الأجانب للدوريات الاحترافية لكرة القدم والبيسبول، وأغلبهم صفقات جديدة.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، أمس الخميس، أن حالة الطوارئ المفروضة في طوكيو وضواحيها سيجري رفعها، لكن القيود المفروضة على السفر ستستمر في الوقت الراهن.

وقررت الحكومة، التعامل بشكل خاص مع الرياضيين المحترفين، ورغم عدم صدور إعلان رسمي بهذا الصدد، فإن السلطات اليابانية بدأت في إبلاغ الهيئات الرياضية المعنية بقرارها، طبقا لصحيفة جابان تايمز المحلية.

وبحسب وسائل الإعلام، سيكون على الرياضيين، الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا، واختبارات بي سي أر للكشف عن فيروس كورونا بشكل دوري، كل 3 أو 4 يام.