قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الإصابة مرة ثانية بفيروس كورونا تكون أقل حدة من المرة الأولى؛ نظرًا لتكون نسبة من الأجسام المضادة في جسد المرض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، أنه لا يوجد زمن محدد للإصابة مرة ثانية بفيروس كورونا، ذاكرًا أن ذلك يتوقف على مناعة الفرد، ومدى التزامه بالإجراءات الاحترازية.

وشدد على التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية حتى مع حصولهم على اللقاحات المضادة للفيروس، مضيفًا أن المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة هي المكان الموثوق للكشف عن الإصابة بكوفيد-19.

وأشار إلى رصد الترصد المعملي بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة لأي فيروسات جديدة، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي فيروسات جديدة بمصر.



