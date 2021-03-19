 الأرصاد: طقس اليوم الجمعة بارد على كل الأنحاء ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: طقس اليوم الجمعة بارد على كل الأنحاء ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24


نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 6:42 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 6:42 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد صباحًا، بارد على الأنحاء كافة ليلًا.

وأضافت الأرصاد، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع تكون فرص أمطار خفيفة على بعض مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، إضافة إلى شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 24

بورسعيد 14 21

الإسكندرية 12 21

شرم الشيخ 20 28

أسوان 16 33

كاترين 10 23

الإسماعيلية 12 24

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