لماذا لا يستطيع الكثيرون استرجاع ذكريات الطفولة؟

الطفولة مليئة بالمواقف التي يصعب نسيان بعضها، وعلى الرغم من ذلك لا يتذكر الكثيرون ملامح طفولتهم بعد التقدم بالعمر، فما هو سبب حدوث ذلك؟



يقول أليكس كلاين، الطبيب النفسي السريري والحاصل على الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي من معهد رايت الأمريكي، إن فقدان ذكريات مرحلة الطفولة أو ذكريات السنوات الأولى من الحياة يعد أمرًا طبيعيًا، والأغلب لا يتذكر تفاصيل هذه المرحلة.



وأضاف أن نسيان جزء كبير من ذكريات الطفولة يعد مسارًا طبيعيًا للتطور، وأكد عدد من الباحثين أن الذكريات تصبح أقوى إذا ارتبطت بالعاطفة، كالحب أو السعادة أو الحزن أو الإحراج، ولكن هذا لا يعني أن كل حدث ارتبط بعاطفة سوف يتم تذكره، لأن المشاعر في مرحلة الطفولة ضعيفة مقارنة بفترة المواهقة أو البلوغ، ولذلك سوف يحتفظ الطفل ببعض الذكريات ولكنها قد تتلاشى مع التقدم بالعمر.



وأشار إلى نسيان الذكريات قد يحدث أيضًا نتيجة التطور المعرفي في تخزين الذاكرة واستعادتها، وهو ما يعني أن الدماغ تطور من نفسها من خلال إنتاج خلايا عصبية جديدة وهو ما يسمى بـ"إعادة الهيكلة"، وعند فعل ذلك قد تضطر لاستبعاد ذكريات ومعلومات ليست مستخدمة كثيرًا بذكريات جديدة، ولكن هذا الأمر مازال يتم دراسته من قبل العلماء.



وأكد أنه من الأسباب أيضًا، أن ذكريات الطفولة لا تمثل أهمية مثل ذكريات المراهقة والبلوغ، لأن هذه الفترات تؤثر في الشخصية وطريقة التعامل، ولذلك تذكر مواقف في المراهقة أسهل من الطفولة، بحسب موقع "هيلث لاين نيتوركس" الأمريكي الخاص بالصحة.



وأوضح أنه في حالة تعرض الطفل لمواقف سيئة، مثل معاملته بقسوة من قبل الوالدين أو الأصدقاء أو الأشقاء أو المعلمين، فأن هذا سوف يؤثر عليه ويجعل تذكره لهذه المواقف قويًا، حيث يمكن أن يظل محتفظًا بتفاصيل المواقف أو أجزاء منها.



وقال الطبيب النفسي، إن نسيان أجزاء كبيرة من ملامح الطفولة لا يعني أنه من المستحيل تذكر تلك الفترة، لأن هناك بعض النصائح التي تساعد في استعادة الذكريات، مثل التحدث عن الماضي كثيرًا ومعرفة أحداثه من العائلة، وكتابة ما تم تذكره بالتفاصيل في دفتر يوميات، والنظر إلى صور الطفولة عدة مرات يوميًا، وخاصةً التي كانت تعكس الحياة اليومية، وزيارة المناطق التي تم التردد عليها خلال الطفولة، أم استنشاق الروائح التي كانت مستخدمة قديمًا في المنزل، مثل العطور.