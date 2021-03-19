افتتح هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم، مسجد التوبة بدمنهور، بعد إعادة إعماره وترميمه بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه والمقام على مساحة 580 م٢.



وقال آمنة إن لهذا المسجد قيمة تاريخية كبرى حيث يعود تاريخ إنشاءه إلى بداية الفتح الإسلامى لمصر منذ حوالى 14 قرنا، وقبل فتح الإسكندرية سنة 21 هجرية، حيث يعتبر ثان مسجد بنى فى مصر وأفريقيا بعد جامع عمرو بن العاص بالقاهرة.



وأوضح أن هذا الافتتاح يأتى بالتزامن مع افتتاح 10 مساجد جديدة أخرى بنطاق مراكز دمنهور والدلنجات وأبو حمص وكفر الدوار وبدر بتكلفة إجمالية بلغت 26 مليون و326 ألف جنيه.



وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مؤكدا أنه خلال عام واحد تم بناء وافتتاح أكثر من 170 مسجدا بالبحيرة تجاوزت تكلفتها 275 مليون جنيه.



وكرم المحافظ عقب صلاة الجمعة، جمعية تعمير وإنشاء المساجد وكل من محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، ونصر السقا، ومحمد العرينى، وحمدى الخولى نقيب المهندسين، وغيرهم ممن ساهم فى إعادة إعمار بيوت الله.



جاء ذلك بحضور حازم الأشمونى السكرتير العام، وعادل عبد الكريم رئيس مدينة دمنهور، وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب والقيادات الدينية والتنفيذية.