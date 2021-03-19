حلقات وبرامج نادرة في احتفال ماسبيرو زمان بعيد الأم

يحتفل قطاع قنوات النيل المتخصصة بعيد الأم.



وتعرض قناة ماسبيرو زمان على مدار يوم غد السبت، مجموعة من الحلقات الخاصة، ومنها برنامج عصافير الجنة وحلقة بعنوان عيد الأم، والبرنامج الديني طريق الهدي وحلقة عن فضل وقيمة الأم، بالإضافة إلى عرض حلقة ست الحبايب من برنامج حلقات نادرة بصحبة الفنانات صفاء أبو السعود وسعاد حسني ولبلبة وأنغام وصابرين وكريمة مختار.



ويتواصل الاحتفال في يوم الاحد ٢١ مارس، ويتم إذاعة سهرة عيد الأم بعنوان يا حبيبتي يا أمي وتستضيف السهرة يسرا وسناء جميل والكاتب أسامة أنور عكاشة والشيخ محمد سيد طنطاوي والبابا شنوده.



وتعرض قناة نايل لايف في سهرتها الساعة ١١ مساء فيلم الليالي الدافئة بطولة صباح وعماد حمدي.



وتعرض قناة نايل سينما في السادسة والنصف مساء حلقة من برنامج داخلي وخارجي عن الأم في السينما، بالإضافة إلى عرض كليب أول حياتي يا أما، وتستضيف قناة النيل للدراما الفنانة وفاء صادق في حلقة خاصةمن برنامج مساء الفن وحديث عن الأم وكيف تناولتها الدراما المصرية في المسلسلات.



وتعرض قناة العائلة علي مدار اليوم أغاني مرتبطة بهذه المناسبة وفي السهرة تعرض الفيلم العربي الطقم المذهب.