الخطوط السعودية توقع اتفاقية مع 6 بنوك لتمويل زيادة أسطولها

أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية اليوم الجمعة انها وقعت اتفاقية تمويل مع ستة بنوك محلية بقيمة 2ر11 مليار ريال سعودي (3 مليارات دولار أمريكي), تُعد الأضخم حجماً في تاريخ قطاع الطيران في المملكة.



وقالت الخطوط الجوية في بيان لها اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الانباء السعودية"واس" ان" الاتفاقية تهدف إلى تمويل احتياجات المؤسسة للفترة الممتدة حتى منتصف عام 2024، في إطار تمويل جزء من صفقات شراء 73 طائرة من شركتي إيرباص وبوينج، والتي أُعلن عنها سابقا" مشيرة الى" ان الاتفاقية "تشمل : 20 طائرة من طراز " أيه 321نيو "، و15 طائرة من طراز" أيه 321إكس إل أر" ، و8 طائراتٍ من طراز 787-10، جميعها لصالح شركة الخطوط السعودية، بالإضافة إلى 30 طائرة من طراز أيه 320نيو لصالح طيران أديل".



والجدير بالذكر أن المؤسسة قد استلمت 5 طائرات من طراز 787-10 من هذه الصفقة حتى الآن.