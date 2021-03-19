الإندبندنت تكشف عن محادثات سرية بوساطة نرويجية كادت تنقذ القذافي

أفادت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، بأن الأطراف المتحاربة في ليبيا كانت قد توصلت لاتفاق سري لإنهاء النزاع الدموي، وذلك بعد مرور شهرين من نزول الليبيين إلى الشوارع لأول مرة، ومصرع المئات جراء مواجهات القوات الحكومية والمتمردين الذين يدعمهم حلف شمال الأطلسي ”الناتو“.



وكشفت الصحيفة عن تفاصيل المحادثات الكاملة في الذكرى الـ10 لحملة القصف، التي شنها حلف ”الناتو“، وكانت المحادثات السرية، التي توسطت فيها النرويج، أقرب ما توصل إليه العالم من نهاية سلمية للحرب الأهلية في ليبيا عام 2011.



ووافق الجانبان على مسودة اتفاق تنص على أن معمر القذافي، الذي حكم ليبيا لمدة 42 عاما، سيتخلى عن الحكم ويترك السياسة، مع استمرار مؤسسات الدولة في العمل في مكانها.



إلا أنه في النهاية، انهارت المحادثات، وقبض المتمردون على القذافي وقتلوه، بدعم من حلف ”الناتو“، وقُتل أكثر من 1000 مدني خلال الحرب، وذلك وفقًا لبحث جديد أجراه مركز ”إيروورز“ لتقييم الخسائر في صفوف المدنيين.



وفي أول مقابلة له مع وسائل الإعلام الدولية بشأن مفاوضات عام 2011، اتهم وزير الخارجية النرويجي آنذاك جوناس ستور، الذي توسط في الاتفاق، فرنسا وبريطانيا بمعارضة حل تفاوضي، حيث يُتهم رئيس وزراء المملكة المتحدة آنذاك ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي منذ فترة طويلة في بعض الأوساط بالسعي إلى تغيير النظام بأي ثمن، وهو ادعاء نفياه.



وقال ستور لصحيفة ”الإندبندنت“: ”شعرت أن العقلية في لندن وباريس ليست منفتحة على التفكير في الخيار الدبلوماسي، فهل كانوا على استعداد للنظر في أي خيار آخر غير الحلول العسكرية؟ لا أعتقد ذلك“.



وأضاف أنه ”لو كان هناك استعداد في المجتمع الدولي لمتابعة هذا المسار بشيء من السلطة والتفاني، لكانت هناك فرصة لتحقيق نتيجة أقل دراماتيكية وتجنب انهيار الدولة الليبية“.



وقال ستور إن اثنين من كبار المسؤولين النرويجيين كانا في القصر الرئاسي في طرابلس مع سيف الإسلام عندما صدر قرار الأمم المتحدة في نيويورك، ولذلك كان من الضروري نقلهم عبر الحدود إلى تونس حفاظا على سلامتهم، مع اقتراب أولى الغارات الجوية لحلف شمال الأطلسي.



وقال ستور إن الجو كان عاطفيا، حيث كان الطرفان يتحدثان أمامه عن معرفة نفس الناس واهتمامهما ببلدهما، وبعد عدة محاولات، تمكن الدبلوماسيون النرويجيون من وضع ”خطة شاملة“ لإنهاء الأزمة، وكان أول سطر فيها يقول: ”قرر العقيد القذافي ترك السلطة والتنحي وإنهاء المرحلة الأولى من الثورة“.



وسرعان ما أصبحت النرويج عضوا نشطا في حملة القصف على ليبيا، وألقت في نهاية المطاف حوالي 600 قنبلة، ولكن في الوقت نفسه طلب رئيس وزراء البلاد ينس ستولتنبرغ، الذي يشغل الآن منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، من وزير الخارجية ستور مواصلة المحادثات السرية للغاية، واستضافتها في النرويج.



وقال ستال ويج، كاتب السيرة الذاتية لستور، الذي كان أول من كشف عن وجود المفاوضات بعد سنوات من الحرب: ”أيد المقربون من القذافي وعائلته والجهاز القانوني ما كان مطروحا على الطاولة، ولكن الشرط الأخير كان موافقة القذافي على الذهاب للمنفى أو الوصول لقرار حول مكان عيشه“.



واعترف ستور نفسه قائلا: ”لا نعرف ما إذا كان القذافي مستعدا للاستقالة في نهاية المطاف أو ما إذا كانت الجماعات المتمردة الأكثر تطرفا على الأرض ستقبل اتفاقا“، لكنه قال إن الدول الغربية الكبرى لم تكن مهتمة بتسوية تفاوضية.



وذكرت التقارير أن وزيرة الخارجية الأمريكية وقتها هيلاري كلينتون كانت متحمسة للاتفاق، ولكن الدولتين الأخريين لم تكونا مهتمتين.



وبين ستور أنه ”لو كانت هناك أي نية للقيام بذلك، لتم تطبيق اتفاق لوقف إطلاق النار للسماح للدبلوماسيين بالتحرك، ولكن العملية العسكرية استمرت بالفعل 8 أسابيع، وكانت الديناميكية تتغير، ولم تكن هناك إرادة لدعم هذه العملية“.



وقال ستور، الذي يتزعم الآن حزب العمال المعارض في النرويج، إن الفشل في أخذ مفاوضات 2011 على محمل الجد يصبح أكثر مأساوية عند النظر إلى العقد الضائع الذي أعقبها، والذي أصبحت فيه البلاد ميدانا للمعارك البعيدة، حيث تقاتل دول أخرى حتى آخر ليبي.



وفي العقد، الذي تلا تورط ليبيا في صراع مستمر، أصبحت البلاد ثاني أكبر قاعدة لتنظيم ”داعش“ الإرهابي.



وهذا الأسبوع حلفت حكومة وحدة مؤقتة اليمين الدستوري، في أحدث محاولة سياسية لوقف العنف في البلاد.