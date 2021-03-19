مسؤولة أمريكية: مبعوثنا للسلام في أفغانستان ينسق للقاء فرقاء الأزمة

قالت جالينا بورتر الناطقة باسم نائب وزير الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي للسلام فى أفغانستان زلماى خليل زادة ينسق حاليا ترتيبات لقاء فرقاء الأزمة الأفغانية والتحضير لمشاركة وزير الخارجية الأمريكي انتونى بلينكين فى تلك المحادثات التى تقرر عقدها فى موسكو فى الأول من شهر مايو القادم.

وأضافت بورتر، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه على ضوء ما ستفضى إليه محادثات موسكو ستقرر إدارة الرئيس بايدن ما اذا كانت ستتبنى سياسة انسحابية من أفغانستان - وهو التوجه الذى تبناه رئيس الولايات المتحده السابق ترامب - أم ستواصل إدارة بايدن الاحتفاظ بثقلها العسكرى فى أفغانستان وفق رؤية أمريكية ذات ملامح جديدة لإحلال السلام فى أفغانستان.

وأشارت إلى أن زلماى خليل زادة يرافقه طاقم من المساعدين من مسئولى الملف الأفغانى فى الخارجية الأمريكية يقومون باستطلاع المواقف وإجراء الاتصالات مع أطراف الأزمة فى أفغانستان التى شهدت فى الأونة الاخيرة تصاعدا فى أعمال العنف من جانب طالبان، وأن زادة يسابق الزمن لاقناع أطراف الأزمة وهما حركة طالبان ورئيس البلاد أشرف غانى على توقيع اتفاق سلام قابل للحياة، وأن تلتزم طالبان بالكف عن العمل المسلح وتنخرط فى الحياة السياسية بصورة سلمية والإقرار بذلك فى اجتماعات موسكو المقبلة.

وبحسب المصادر المحلية فى افغانستان..تلقى الجهود الأمريكية لبناء السلام قبولا من القيادة الأفغانية ممثلة فى رئيسها أشرف غانى وكذلك تلقى قبولا من رئيس المجلس الوطنى للمصالحة فى أفغانستان عبد الله عبد الله الذى يعد المنافس السياسى للرئيس الأفغانى.

وغرد عبدالله عبدالله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مؤكدا دعمه الكامل لحل سياسى يُسرع من وتيرة عملية بناء السلام وإحلال الأمن فى أفغانستان.

ومن جانبه، أبدى جولب الدين حكمتيار زعيم الحزب الإسلامى فى أفغانستان قبوله للمشاركة فى مباحثات بناء السلام فى موسكو مطلع مايو القادم وهو الرجل الذى كانت الخارجية الأمريكية، قد وضعته في العام 2003 على لائحة الإرهاب الدولى لكنه وبفضل الدور الذى لعبه المبعوث الأمريكي زلماى خليل زاده تراجع حكمتيار عن مواقفه المتشددة ووقع على اتفاق سلام مع الحكومة الأفغانية في العام 2016 وهو ما اعتبره المراقبون انتصارا لجهود الولايات المتحدة لبناء السلام فى أفغانستان.