اندلعت النيران في احد اللنشات السياحية ، قرب جزيرة أبو منقار بشواطئ مدينة الغردقة، اليوم الجمعة، دون وقوع خسائر بشرية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.



كانت غرفة عمليات البحر الأحمر، قد تلقت إخطارا بنشوب حريق في لنش سياحى بشواطئ الغردقة، وعلى الفور تم إنقاذ الركاب على متنه بواسطة المراكب السياحية المحيطة، وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وجارى التحقيق في أسباب الحادث.



وأكدت مصادر معنية، أن اللانش السياحى خاص، وكان في رحلة بحرية بجوار جزيرة ابو منقار بشواطئ مدينة الغردقة واشتعلت به النيران، َوتم إنقاذ الركاب عليه بواسطة المراكب السياحية المحيطة ولم يتحدد بعد حجم الخسائر المادية وتم إبلاغ الجهات المختصة وجارى التحقيقات.