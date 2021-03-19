الشرطة الروسية تفتش مكاتب المعارض خودوركوفسكي

قبل ستة أشهر من الانتخابات البرلمانية في روسيا، فتشت الشرطة مكاتب منظمة "روسيا المنفتحة" المعارضة، التي تؤيد الإصلاحات الديمقراطية، والتي أسسها منتقد الكرملين في المنفى، ميخائيل خودوركوفيسكي.



وقال خودوركوفيسكي في منصات وسائل التواصل الاجتماعي إن مكاتب التحرير لبوابة "إم.بي.كيه ميديا" الالكترونية شملتها عملية التفتيش أيضا. ولم يكن هناك أي موظف في المبنى وقت التفتيش.



وعمليات الشرطة لها صلة على ما يبدو بعملية اعتقال ناشط، كان يعمل مع منظمة "روسيا المنفتحة"، طبقا لمحام.



ويعتبر خودوركوفسكي، وهو مسؤول تنفيذي سابق بقطاع النفط والذي كان ذات مرة أحد أثرياء روسيا، معارضا صريحا للرئيس الروسي، فلايمير بوتين.