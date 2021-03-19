محافظ بني سويف: انتظام الخدمات الصحية بمستشفى الفشن عقب حريق محدود

​أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، انتظام الخدمات الصحية بمستشفى الفشن المركزي عقب حريق محدود بإحدى غرف الغسيل الكلوي والتي كانت خالية من المرضى.

​وقال وكيل وزارة الصحة ببني سويف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، في تصريح اليوم الجمعة، إن الحريق محدود جدا، وكان بسبب ماس كهربائي، مشيرا إلى أن الواقعة محل تحقيق من النيابة العامة للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أنه فور العلم بالواقعة انتقل وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجي، والدكتور محمود حسين مدير إدارة المستشفيات، إلى مستشفى الفشن المركزي لمتابعة الموقف، واتخاذ اللازم من إجراءات، والاطمئنان على المنظومة الصحية وانتظامها في تقديم الخدمة الطبية بالمستشفى.