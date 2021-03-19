انطلاق أول مؤتمر علمي في مصر احتفالا باليوم العالمي للنوم بمشاركة مستشار رئيس الجمهورية

في بادرة هي الأولي من نوعها في مصر أقيم مؤتمر علمي إحتفالاً باليوم العالمي للنوم بمشاركة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة" تحت رعاية إحدي شركات الأدوية.



وفي إطار فعاليات المؤتمر العلمي تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين عن إضطرابات النوم المختلفة و علاقتها بأمراض الجهاز التنفسي و تأثيرها علي الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح تاج الدين أن إضطرابات النوم تؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، والأشخاص الذين يعانون من إضطرابات في النوم يتعرضون للعديد من المشاكل الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية، مما يؤثرعلي قدراتهم الإنتاجية والإبداعية.

وأستعرض مستشار الرئيس لشئون الصحة، التجربة المصرية في علاج إضطرابات النوم التنفسية، ذاكراً تاريخ إنشاء أول معمل لأمراض النوم في مصر Sleep lab.



وأكد تاج الدين أن الإهتمام بهذا القطاع من الأمراض أصبح ضرورة ملحة لتجنب المشاكل والأثار السلبية التي تؤثر بشكل مباشر علي الحياة اليومية للمواطنين.