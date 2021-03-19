 كشف ملابسات فيديو قيام شخص بمطاردة فتاة حاملا «شومة» داخل مدرسة بالمعادى - بوابة الشروق
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كشف ملابسات فيديو قيام شخص بمطاردة فتاة حاملا «شومة» داخل مدرسة بالمعادى

مصطفى عطية
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 2:26 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 2:26 ص

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بمطاردة فتاة حاملاً «شومة» داخل إحدى المدارس.


تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بين ("طرف أول" إحدى السيدات ونجلتيها "إحداهما مصابة بكدمة بالعين"- "طرف ثان" إحدى السيدات ونجلتها، وأحد أقاربها)، بسبب خلافات بين إحدى نجلتى السيدة الأولى والسيدة الثانية –طالبتين فى مدرسة واحدة، تطور إلى تراشق بالألفاظ وتشابك بالأيدى، تدخل خلالها ذووهم لمناصرتهما، نتج عنها الإصابة المشار إليه بالطرف الأول، وتم ضبطهم، وفى وقت لاحق قررت النيابة صرف الطرفين من سراى النيابة.

وقررت النيابة ضبط وإحضار أحد المتهمين من الطرف الثانى فى الواقعة سالفة الذكر إثر تداول مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيامه بملاحقة المجنى عليها "المصابة" داخل المدرسة محل البلاغ، حاملاً عصا خشبية «شومة»، وقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعادى من ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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