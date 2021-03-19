فلوس المنظمات المرتبطة بكيانات لها نشاط إرهابي بتروح فين؟ وزيرة التضامن تجيب

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المنظمات الأهلية المرتبطة بأي نشاط إرهابي يتم رفضها من البداية، لذا لا يُخصص لها تمويل من الأساس.

وردت القباج، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الخميس، على سؤال: «فلوس المنظمات المرتبطة بكيانات لها نشاط إرهابي بتروح فين؟»، قائلة: «لو فيها نشاط إرهابي بتترفض من الأول ومش بيجيلها التمويل أصلًا».

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر لا تتحفظ على أية أموال ليست لها، موضحة أنه لي هذه الحالة تعود الأموال للجهة الممولة لمثل هذه المنظمات.

وذكرت أنه حال صدر حكم بأن منظمة ما مرتبطة بكيانات إرهابية بعدما جرت الموافقة عليها، يتم التحفظ على الأموال، لتذهب لصندوق دعم الجمعيات، وتوجيهها للعمل العام في موضوعات مشروعة، على أن توقف الجمعية.

وعقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، لقاءً مع ممثلي 59 منظمة أجنبية فى مصر، بعضهم شارك عبر تقنية (فيديو كونفرنس)، وبحضور السفيرة مي خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية، تحت عنوان «آفاق جديدة للشراكة»، حيث شهد اللقاء مناقشة توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة في مصر طبقًا للائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.