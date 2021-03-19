وفد طالبان في محادثات موسكو: انسحاب القوات الأجنبية شرط تحقيق السلام

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أكد وفد حركة "طالبان"، الذي يشارك في المؤتمر الدولي حول أفغانستان المنعقد في موسكو، ضرورة انسحاب القوات الأجنبية كشرط للتوصل لحل يضمن وقف إراقة الدماء ويحقق الاستقرار.

وقال الوفد خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة:" نتطلع للتوصل لاتفاق ينهي الحرب، وعلينا إرساء الاستقرار وتثبيت النظام الإسلامي".

واتفقت حركة "طالبان" والحكومة الأفغانية أثناء المؤتمر الدولي، الذي تستضيفه موسكو لإحياء عملية السلام، على تسريع محادثات السلام.

وفي وقت سابق هددت "طالبان" بعواقب إذا لم تسحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان بحلول الأول من مايو المقبل.

وقالت الحركة: "على الأمريكيين إنهاء احتلالهم طبقا لاتفاق الدوحة وسحب جميع قواتهم من أفغانستان بحلول الأول من مايو".