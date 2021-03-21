 وصول جثمان غريق لنش بورسعيد صلاح رخا إلى مستشفى الزهور.. والمحافظ ينعي الفقيد - بوابة الشروق
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وصول جثمان غريق لنش بورسعيد صلاح رخا إلى مستشفى الزهور.. والمحافظ ينعي الفقيد

وصول جثمان غريق لنش بورسعيد صلاح رخا
وصول جثمان غريق لنش بورسعيد صلاح رخا
محسن عشري
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 7:44 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 7:44 م
وصل جثمان الفقيد "صلاح رخا"، ثالث ضحايا واقعة "اللنش" الغارق بغاطس البحر المتوسط، أمام سواحل محافظة بورسعيد إلى مشرحة مستشفى الزهور.

ونجحت جهود فرق الإنقاذ في انتشال جثة محمد السيد محمود الخنيني، 37 عامًا، وعُثر على جثة "ماهر جابر خله عبيد"، 47 عاما على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة، قبل أن يعثر على جثة "صلاح رخا" على أحد الشواطئ.

ومازالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها للعثور على باقي الجثث.

وأوفد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اللواء إبراهيم عزب، المشرف العام على غرفة إدارة الأزمات، وفوزي الوالي، رئيس حي الزهور، لمتابعة إنهاء الإجراءات اللازمة.

كما نعى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الفقيد الراحل مقدما خالص التعازي لأسرته، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

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