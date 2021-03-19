إجمالي حالات الإصابة بكورونا في بولندا يفوق مليونين

أظهرت بيانات لوزارة الصحة البولندية تسجيل يقرب من 26 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة حتى الآن في البلاد إلى أكثر من مليوني حالة.



وسجلت بولندا 419 حالة وفاة جديدة بسبب كوفيد- 19 ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 48807.



ويتواصل تسجيل مستويات قياسية لأعداد الإصابات اليومية، وستدخل قيود جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا حيز التنفيذ على مستوى البلاد اعتبارا من غد السبت.



وسيتم إغلاق الفنادق والمؤسسات الثقافية ومنحدرات التزلج وحمامات السباحة وغيرها من المرافق الرياضية الترفيهية، فضلا عن الإغلاق الجزئي للمراكز التجارية. من المقرر أن تستمر الإجراءات الجديدة حتى التاسع من نيسان /أبريل.



وبالإضافة إلى ذلك، سينضم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 9 سنوات إلى زملائهم الأكبر سنا وسيتلقون دروسهم عن بعد في الأسابيع الثلاثة المقبلة، بحسب وزير الصحة.



وإذا ثبتت عدم فعالية هذه الإجراءات، حذر المسؤولون الحكوميون من فرض إغلاق صارم في البلاد في الخطوة التالية.



وما زال وضع الأقنعة الواقية إلزاميا، بينما لا يسمح للمطاعم إلا بتوصيل الطعام وتقديم الوجبات لتناولها بالخارج.



وأعطت الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 38 مليون نسمة حتى الآن 9ر4 مليون جرعة لقاح، من بينها 73ر1 مليون جرعة ثانية.