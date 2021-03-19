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الإفتاء: الإتجار في أدوية التأمين الصحي لغير المستحقين حرام شرعا

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 3:39 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 3:39 ص

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال: «ما هو الحكم الشرعي في قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحي من خلال صيدلياتهم العامة لغير المستحقين من جمهور المرضى؟».

وقالت الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء اليوم الخميس، إن شراء وبيع أدوية التأمين الصحي لغير المستحقين من جمهور المرضى حرام شرعًا؛ لما فيه من اعتداءٍ على المال العام، وظلمٍ وعدوانٍ على حقوق الناس وأكلِها بالباطل، مضيفة أن اللهُ ورسولُه حرما ذلك.

وأشارت إلى الآية القرآنية: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»، مستشهدة بحديث رسول الله: «إنَّ دِماءكم وأَموالَكم وأَعراضَكم عليكم حَرامٌ كحُرمةِ يَومِكم هذا في بَلَدِكم هذا في شَهرِكم هذا».

وأضافت: «معاونتهم على ذلك من قِبَل بعض المستَأمنين على إيصال هذا الدواء إلى مواضعه المخصصة له تعدُّ من خيانة الأمانة التي حرمها اللهُ في قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ».



الاتجار في أدوية التأمين الصحي بالمخالفة للقانون السؤال: ما هو الحكم الشرعي في قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية...

تم النشر بواسطة ‏دار الإفتاء المصرية‏ في الخميس، ١٨ مارس ٢٠٢١

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