محمد الحلو في حفل فني على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

أقامت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء اليوم الخميس، حفلا غنائيا أحياه الفنان محمد الحلو، بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق الموسيقية بقيادة المايسترو أيمن محي الدين، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية .

تضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أعمال الطرب الأصيل إلى جانب مجموعة من أعمال "الحلو" الخاصة التى حققت جماهيرية واسعة منها أهيم شوقا، ويا حبيبى كان زمان ، وعراف ، وليالى الحلمية ، ولا مش أنا اللى أبكى، وبتلوموني ليه ، وأي والله ، وعمار يا إسكندرية.

كما تضمن برنامج الحفل فاصلا غنائيا قدمته الفنانة آيات فاروق، حيث شدت بمجموعة أغنيات من زمن الفن الجميل منها أحن قلب ، بلاش تفارق ، قصص الحب الجميلة ، حبيتك بالصيف ، غريب يا زمان ، كلمات .

وقدمت الفنانة السورية بتول رائعة الأخوان رحبانى راجعين يا هوى، وأغنية قال ايه بيسألوني، كما شاركت صوليست الهارب الفنانة ياسمين الحربي، بمجموعة ألحان منها 3 سلامات، خايف مرة أحب، إلى جانب ميدلي للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ .