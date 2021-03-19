 سفير المملكة بالخرطوم: نسعى لإلغاء ديون السودان عبر البنك الدولي وصندوق النقد - بوابة الشروق
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سفير المملكة بالخرطوم: نسعى لإلغاء ديون السودان عبر البنك الدولي وصندوق النقد

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 6:32 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 6:32 ص

قال سفير المملكة المتحدة في الخرطوم، جليز ليفر، إن بلاده تدعم الديمقراطية، وتعمل على إنجاح حكومة الفترة الانتقالية لتحقيق أهدافها وترسيخ مفاهيم السلام.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، صباح اليوم الجمعة، أضاف ليفر، في كلمة وجهها في الملتقى الأول للسادة ولاة الولايات الذي أنهى أعماله مساء اليوم، أن بلاده تسعى عبر المنظمات الدولية للفت الإنتباه لعملية الاستثمار في السودان، والعمل على إلغاء ديونه عبر البنك الدولي وصندوق النقد.

وأوضح أن بلاده تساند الروح الإيجابية التي أبداها السادة الولاة من أجل التنمية، وإرساء دعائم الاستقرار للذين يعانون حالات النزوح واللجوء عبر ولاياتهم.

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