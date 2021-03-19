الاحتلال يستهدف أراضي المزارعين ورعاة الأغنام والصيادين في غزة

استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أراضي المزارعين ورعاة الأغنام شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، والصيادين في بحر مدينة غزة، بنيران الأسلحة الرشاشة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة - بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الآليات العسكرية خلف الشريط الحدودي شرق مخيم المغازي أطلقت الرصاص صوب مجموعة من المزارعين ورعاة الأغنام وأجبرتهم على ترك المكان ومغادرته.



كما استهدفت بحرية الاحتلال مراكب الصيادين على بعد 3 أميال في بحر منطقة السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزة بالرصاص، وفتحت صوبها خراطيم المياه.



وتتعمد قوات الاحتلال يوميا استهداف المزارعين في الأراضي الحدودية شمال وشرق القطاع والصيادين في بحر غزة.



وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، عددا من المحال التجارية في مدينة الخليل، وفتشت منزلا في بلدة بيت عوا جنوب غرب المدينة.



وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على المدخل الشمالي لمدينة الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وأعاقت مرورهم.