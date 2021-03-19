 مصدر أمريكي: بايدن يدرس إمكانية تمديد عمل القوات الأمريكية بأفغانستان 6 أشهر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصدر أمريكي: بايدن يدرس إمكانية تمديد عمل القوات الأمريكية بأفغانستان 6 أشهر

أ ش أ
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 9:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 9:07 ص

قال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس تمديد عمل القوات الأمريكية في أفغانستان لمدة ستة أشهر على الأقل قبل أسابيع من الوصول إلى موعد أول مايو الذي تفاوضت بشأنه الإدارة الأمريكية السابقة مع جماعة طالبان لسحب القوات الأمريكية من هناك.
وأضاف المصدر أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بعد في هذا الشأن ، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستسعى لحمل طالبان على الموافقة على تمديد عمل القوات ، وأن البديل قد يكون سحب جميع القوات من أفغانستان بحلول أول مايو.
ويخشى بعض أعضاء الكونجرس من أن سحب جميع القوات من أفغانستان يهدد بعودة حالة عدم الاستقرار والعنف والقتل والإرهاب في تلك الدولة.
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ذكر في تصريحات له أنه تتم حاليا دراسة الموقف بشأن مغادرة القوات الأمريكية لأفغانستان.
وذكر تقرير أصدرته مجموعة دراسة أفغانستان برئاسة الجنرال جوزيف دانفورد، الرئيس السابق للأركان الأمريكية المشتركة ، قد أوصى بأن يكون الجدول الزمني للانسحاب من أفغانستان أكثر مرونة بناء على الظروف والأوضاع الراهنة

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