«إير فرانس»: تشغيل تطبيق صحي بشأن كورونا على الرحلات القادمة من سان فرانسيسكو

قالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "اير فرانس" في بيان اليوم الخميس إنها مددت تجارب التطبيق الصحي "أيه أو كيه باس" المعني بالسجل الطبي للركاب،اليوم في باريس على الركاب القادمين على متن رحلات جوية من لوس أنجليس وسان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وهؤلاء هم أول ركاب يسري عليهم هذا هذا البرنامج الذي يتحقق من نتيجة اختبار الكشف عن كوفيد-19.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن بيان الشركة، أن الدراسة التجريبية التي تستمر لمدة أربعة أسابيع على خطوط الطيران بين المدينتين ومطار شارل ديجول في باريس، تأتي بعد تجرية أخرى أجريت في 11 مارس باستخدام نفس التطبيق على رحلات الشركة إلى منطقتي جوادلوب ومارتينيك الفرنسيتين.

ووفقا للبيان، سيحصل الركاب الذين يستخدمون التطبيق الهاتفي على الأولوية في التعامل بالمطارات. وتم تطوير البرنامج وتشغيله من جانب مؤسسة "انترناشيونال إس أو إس"، الرائدة عالميا في مجال تقديم المساعدة الطبية والأمنية.

ويتم تطبيق البرنامج على رحلات شركة طيران الاتحاد الإماراتية، التي تربط أبوظبي بباريس وباكستان.