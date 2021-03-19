أرقام من وداع توتنهام للدوري الأوروبي على يد دينامو زغرب

ودع البرتغالي جوزيه مورينيو مع توتنهام منافسات الدوري الأوروبي، بعد الخسارة بثلاثية من دينامو زغرب الكرواتي.

وخسر توتنهام في مباراة الإياب بثلاثية، بعد أن كان متفوقا ذهابا بثنائية نظيفة ليودع منافسات الدوري الأوروبي من ثمن النهائي.

وبات هذه هي المرة الثالثة التي يخسر فيها مورينيو بثلاثية في مسابقة أوروبية، بعد خسارته أمام بورسيا دورتموند حينما كان مدربا لريال مدريد في 2013، وأمام لايبزيج مع توتنهام بالموسم الماضي في دوري الأبطال.

وأصبح ميسلاف أورسيتش لاعب دينامو زغرب ثاني لاعب يسجل ثلاثية ضد توتنهام في مسابقة أوروبية كبرى بعد سيرجي جنابري لاعب بايرن ميونخ الذي وقع على سوبر هاتريك في الموسم الماضي بدور المجموعات.

كما بات أورسيتش هو أول لاعب على الإطلاق يسجل هاتريك لدينامو زغرب ضد فريق إنجليزي في مسابقة أوروبية.