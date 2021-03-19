سول تسحب مرسومها باخضاع العمال المهاجرين لاختبار كورونا بسبب انتقادات

سحبت العاصمة الكورية الجنوبية سول مرسومها باخضاع العاملين الأجانب لإختبار الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا بعد وابل من الانتقادات.

جاء ذلك بناء على طلب من المقر المركزي لإدارة الكوارث في وزارة الصحة الكورية الجنوبية، حسب حكومة العاصمة اليوم الجمعة.



وبدلا من طلب الإختبار الإلزامي، توصي المدينة الآن جميع العاملين الأجانب والكوريين الجنوبيين في أماكن العمل"ذات المخاطر العالية" أن يخضعوا لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بحلول 31 آذار/مارس الجاري.



وأثار المرسوم الأصلي غضبا في مجتمعات المهاجرين بالمدينة وتعرض لانتقادات بوصفه "إجراء تمييزيا".



وكانت الغرفة الأوروبية للتجارة في كوريا وغرف تجارة أخرى بالإضافة إلى سفارات العديد من الدول قد طالبت بمبرر من الحكومة.



وأشارت سول إلى حقيقة أنه منذ كانون ثان/يناير الماضي، ارتفع معدل العدوى بين العمال الأجانب بالمدينة إلى 3ر6%، بارتفاع 8ر2 % بين تشرين ثان/نوفمبر وكانون أول/ديسمبر الماضيين.



وبحلول نهاية 2020، كان حوالي 91ر9 مليون شخص يعيشون في سول، من بينهم أكثر من 242 ألف أجنبي، طبقا لأرقام رسمية.



وعلى مستوى البلاد ،أعلنت وزارة الصحة الكورية الجنوبية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا أرتفع إلى 97الف و757 فيما بلغ عدد الوفيات الف و690 حالة.