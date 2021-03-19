قالت الفنانة نرمين الفقي، إن آخر رسالة تلقتها من معجب كانت أغنية للفنانة نجاة الصغيرة، مؤكدة أنه حتى الآن إعجاب من طرف واحد.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «cbc»، مساء الخميس: «لغاية دلوقتي من طرف واحد بس الحدوتة عجبتني»، بحسب تعبيرها.

وأوضحت الفنانة نرمين الفقي، أنها ردت على رسالة الإعجاب تلك، قائلة: «ميرسي أوي.. لأنه إنسان لطيف ويستحق إني أرد عليه».

وذكرت أنها تخشى من الوقوف أمام الكاميرا منذ بداية مشوارها الفني وحتى اليوم رغم اعتيادها على الأمر، موضحة أن المرة الأولى التي وقفت فيها أمام الكاميرا لم تكن كالأخيرة.