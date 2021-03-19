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النمسا تقر أكبر ميزانية أمنية في تاريخ البلاد

النمسا - ارشيفية
النمسا - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 7:55 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 7:55 م
أعلن كارل نيهمر وزير داخلية النمسا أن الأجهزة الأمنية تعمل في إطار أكبر ميزانية أمنية في تاريخ البلاد لعام 2021 وتبلغ 215 مليون يورو بزيادة 7.3 % عن العام الماضي، وذلك على الرغم من تأثير جائحة كورونا على اقتصاديات البلاد.

وقال نيهمر في تصريحات له اليوم الجمعة إنه جاري تحديث الخدمات الأمنية وتطوير مراكز الشرطة إضافة إلى تطوير وتحسين التشريعات لمواجهة قضايا الإرهاب خاصة بعد الهجوم الذي حدث في وسط فيينا في نوفمبر الماضي.

وأشار نيهمر إلى أن هذه الميزانية الضخمة تهدف إلى الوصول إلى مستوى أمن أفضل في البلاد، لافتا إلى أن الأمن الناجح يتطلب الاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العنصر البشري إلى جانب التجهيز والتحديث المستمر في المعدات والتسليح.

وذكر الوزير أنه بفضل التعاون البناء بين الحكومة الفيدرالية والمحليات تم اتخاذ خطوة مهمة نحو بنية تحتية حديثة ومتطورة للشرطة.

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