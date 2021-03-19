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بريطانيا تدرس إصدار شهادة لقاح كورونا لاستئناف الفعاليات الرياضية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 1:07 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 1:07 م
أعلن وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن، اليوم الجمعة، أن الحكومة تدرس إصدار شهادات لمواطنيها الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك للسماح للجماهير بالعودة إلى الأحداث الرياضية.

وقال دودن، في تصريح نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني: "ندرس إصدار شهادة لقاح كورونا، لتجربة ما إذا كان بإمكاننا استغلالها للمساعدة في تسهيل استئناف الأحداث الرياضية".

وأضاف: "نعمل مع العديد من الجهات والأشخاص لنرى كيف يمكننا إعادة الجماهير بأمان بأعداد كبيرة، لأننا إن لم ننجح في تحقيق ذلك هذا الصيف.. فأنا قلق حقًا بشأن مستقبل مثل هذه الصناعات".

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