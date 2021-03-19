أسامة كمال: الأجيال الجديد لا يهمها جودة ما يقدم من صحافة وإنما السرعة

كشف الإعلامي أسامة كمال، عن تجربته مع موقع «يوتيوب» في الفترة التي توقف فيها عن العمل التليفزيوني لمدة حوالي ثلاثة أو أربعة أشهر، قائلًا إنه قدم برنامجًا مرتين أسبوعيًا خلال الموقع، حقق فيهما 40 مليون مشاهدة.

وأضاف كمال، خلال مشاركته في «منتدى البلاد»، الخميس، أن الأجيال الجديد أصبحت لا يهمها جودة ما يقدم من صحافة، وإنما السرعة، حتى أصبحوا لا يتحرون الدقة في ظل السباق الزمني الموجود.

وأشار إلى ما تقدمه قناة الجزيرة كمثال على صعيد منصة واحدة فقط، موضحًا أنها نموذج لاستخدام الإعلام كمهنة ضارة، والابتعاد بها عن الأغراض التي وجدت من أجلها، وذلك حسبما أوردته صحيفة «البلاد» البحرينية.