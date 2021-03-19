برلمان أوغندا يوافق على قانون جديد بشأن زراعة البن

قالت هيئة تنمية البن في أوغندا أن أعضاء البرلمان وافقوا على قانون ينظم زراعة البن، في خطوة تهدف إلى تحسين الرقابة على الجودة.



وأضافت الهيئة في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن القانون الجديد سينظم "سلسلة القيمة بأكملها" ، بما في ذلك الأنشطة التي تتم داخل المزارع وخارجها.



وكان الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني رفض الموافقة على التشريع الأولي، الذي وافق عليه البرلمان قبل سبعة أشهر.



وكان القانون السابق يركز فقط على عمليات التسويق والتجهيز ، دون الأنشطة التي تتم داخل المزارع.



وينص القانون الجديد على تسجيل جميع مزارعي البن، وفرض عقوبات في حال القيام بعمليات غش لجودة الحبوب.



وتتوقع الهيئة أن يصل إنتاج البلاد في 12 شهرًا حتى سبتمبر إلى 8 ملايين كيس من البن، يزن كل منها 60 كجم. وأشارت الهيئة إلى أنها تستهدف زيادة إنتاج البن بواقع 20 مليون كيس سنويًا خلال الفترة ما بين أعوام.