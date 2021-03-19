تشييع جنازة المخرج رائد لبيب من مسجد السيدة نفيسة

شيعت جنازة المخرج رائد لبيب، منذ قليل من مسجد السيدة نفيسة، وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه، لأداء صلاة الجنازة عليه، ليدفن في مقابر الأسرة بالسيدة عائشة.



وكان المخرج رائد لبيب، قد توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم - الجمعة، بأحد المستشفيات بعد أن اشتد عليه المرض فى الفترة الأخيرة، خلال معاناته مع مرض سرطان القولون، وشيعت جنازته بعد صلاة عصر أمس من مسجد السيدة نفيسة، ليدفن بمقابر الأسرة فى السيدة عائشة.



وقدم «لبيب» تراثا كبيرا من الأعمال التلفزيونية؛ حيث بدأت مسيرته الفنية فى أواخر السبعينيات، من خلال مشاركته كمخرج مساعد فى عدد من المسلسلات التليفزيونية منها «حكاية ميزو» عام 1977، بينما كانت أول أعماله كمخرج عام 1984 من خلال مسلسل «دموع الشموع»، لتتوالى بعدها أعماله ومن أبرزها «هند والدكتور نعمان» و«نص أنا نص هو»، و«عائلة مجنونة جدا»، و«أحلام البنات»، و«الرحلة»، و«مسألة كرامة»، و«أحلام نبيلة»، و«المخبر الخاص»، و«صرخة أنثى»، و«عائلة حاحا».



ورغم رصيده الفنى الكبير، إلا أنه اشتهر بتقديم برنامج المقالب التى رسمت البسمة على وجوه الجمهور، ومنها برنامج «حسين على الهوا» تقديم الفنان الراحل حسين الإمام، و«الكاميرا الخفية» تقديم الفنان الراحل إبراهيم نصر، الذى كان يجمعه به علاقة صداقة قوية، فقدما معا أيضا فيلم «زكية زكريا فى البرلمان».



ونعت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، المخرج الكبير رائد لبيب قائلة: «نؤكد على افتقاد الفن المصرى والعربى لقامة كبيرة للغاية مثل رائد لبيب، أثرت فى وجدان الجميع بأعمال ستظل خالدة بشكل خاص فى الذاكرة لإصرار المخرج الراحل على بث البهجة والسعادة فى وجدان الجمهور عبر الكثير من أعماله آملين من المولى عز وجل أن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان».