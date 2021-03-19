بي بي سي تنتج أعمالا خارج لندن فى أكبر «تحول لها منذ عقود»

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" النقاب عن خطط كي "تعكس بشكل أفضل" جميع أنحاء المملكة المتحدة من خلال المزيد من البرامج التي يرجح أن يتم إنتجاها خارج لندن ومسلسل تلفزيوني في شمال إنجلترا.

وستنتقل هيئة الإذاعة البريطانية إلى خارج لندن خلال السنوات الست المقبلة فيما تصفه بأنه "أكبر تحول لها منذ عقود"، حسبما أفادت "وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا".

وسيتم تقديم برامج الأخبار والأحداث الجارية مثل "نيوز نايت" من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة، وسيتم تقديم برنامج "توداي" الذي تبثه إذاعة "راديو 4" من خارج لندن لما لا يقل عن 100 حلقة في السنة. وتعهدت الإذاعة بأن يرى المشاهدون "تحولا ملحوظا في تصوير أجزاء مختلفة من المملكة المتحدة في الدراما والكوميديا والعروض الواقعية".