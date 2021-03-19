 الجيش اليمني يحرر جبل جاشع الاستراتيجي بجبهة حيفان جنوب تعز - بوابة الشروق
الجمعة 19 مارس 2021 1:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

الجيش اليمني يحرر جبل جاشع الاستراتيجي بجبهة حيفان جنوب تعز

أ ش أ
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 1:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 1:17 ص

نجحت قوات الجيش الوطني اليمني، مدعومة بالمقاومة الشعبية في تحرير جبل جاشع الاستراتيجي بالكامل، وعدد من المواقع في محيط مديرية حيفان جنوب تعز.

وأفاد مصدر عسكري يمني، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم الخميس، بأن قوات الجيش الوطني استكملت تطهير وتأمين جبل جاشع الاستراتيجي وتبة مخادرة وعدد من المواقع، مشيراً إلى أن المواجهات أسفرت عن مصرع 4 من عناصر المليشيات الحوثية، فضلا عن إصابة 6 آخرين.

وأضاف المصدر "وفي جبهة مدارات غرب المدينة تصدى الجيش الوطني لهجوم للمليشيات، وكبدهم خسائر كبيرة بالأرواح وإحراق طقم عسكري للمليشيات ومقتل من كانوا على متنه، ولاذ من تبقى منهم بالفرار".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك