رياض المالكي يطلع نظيره الهولندي على الأوضاع في فلسطين والتحضير لإجراء الانتخابات

أطلع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، على تطورات الأوضاع في فلسطين والتحضيرات لإجراء الانتخابات العامة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الخارجية الهولندية في مدينة لاهاي، بحضور وكيلة الوزارة أمل جادو وسفيرة دولة فلسطين لدى هولندا روان سليمان.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن المالكي ناقش مع مضيفه آخر المستجدات المتعلقة بالإجراءات والتحضيرات لإجراء الانتخابات الفلسطينية، مؤكدا تطلع الجانب الفلسطيني لدعم المجتمع الدولي وهولندا لها.

ووضع المالكي نظيره الهولندي في صورة التطورات المتعلقة بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بفتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين، حيث أكد دعم فلسطين وتأييدها لعمل المحكمة الجنائية والمدعية العامة وطاقم المحكمة في مواجهة التهديدات في مساعيها لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وأطلع المالكي نظيره الهولندي على التحركات والجهود مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل تحريك العملية السياسية بناءً على مبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، برعاية الرباعية الدولية ضمن آلية متعددة الأطراف من أجل استئناف المفاوضات وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

من جانبه، أثنى بلوك على توجه القيادة الفلسطينية لعقد الانتخابات، وأعرب عن استعداد هولندا ورغبتها بالمشاركة في لجان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من أجل الإشراف على سير الانتخابات الفلسطينية.