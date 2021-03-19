القباج: قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي خطوة حكيمة من الرئيس

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي مرحلة جديدة لمجتمع تتشارك فيه كل القوى بشكل شفاف يضع قواعد منظمة وصريحة بين الأطراف كافة.

وأضافت القباج، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الخميس، أن اللائحة تضم كثير من المزايا، منها قواعد حوكمة وميكنة لكل العمل، وقواعد بيانات موحدة على مستوى الجمهورية، وسرعة في الإجراءات، وحصر للنتائج وربطها بالفجوات التنموية الموجودة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القانون الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي واعد للغاية، مضيفة أن عمل قانون جديد لتنظيم ممارسة العمل الأهلي كانت خطوة حكيمة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، لقاءً مع ممثلي 59 منظمة أجنبية فى مصر، بعضهم شارك عبر تقنية (فيديو كونفرنس)، وبحضور السفيرة مي خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية، تحت عنوان «آفاق جديدة للشراكة»، حيث شهد اللقاء مناقشة توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة في مصر طبقًا للائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.