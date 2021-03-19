 إحالة سائق متهم باغتصاب سيدة في التجمع للمحاكمة - بوابة الشروق
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إحالة سائق متهم باغتصاب سيدة في التجمع للمحاكمة

محمد أبوعوف
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 4:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 4:55 ص

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الخميس بإحالة سائق اعتدى على سيدة جنسيًا بمنطقة التجمع لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم هو "ع.ح" سائق أقر باستدراجه للمجنى عليها داخل سيارته، وقام بالاعتداء عليها جنسيًا تحت تهديد السلاح الأبيض، كما أقر المتهم بأنه كان تحت تأثير المواد المخدرة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من سيدة تفيد بتعرضها للاعتداء الجنسي من قبل سائق، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه وأقر بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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