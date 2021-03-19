قالت الفنانة إلهام شاهين، إن المخرج المسرحي الراحل كمال ياسين له الفضل في أن تصبح ممثلة، لأنه من أقنع والدها بالتمثيل في أول مرة، موضحة أنها دخلت المعهد كي تصبح مخرجة وليست ممثلة.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الخميس، أنها علمت عند التقديم في المعهد أن الإخراج والتمثيل قسم واحد، معقبة: «المسألة جات بالصدفة».

وذكرت أن والدها كان يعلم أن الإخراج والتمثيل قسم واحد، متابعة: «هو عارف أنا مقدرش أكذب عليه، مبعرفش أكدب خالص لأني قبل ما أقول الكذبة وشي بيحمر واللي قدامي بيعرف إني كدابة».

وأكدت أنها صادقة جدًا في التمثيل، مضيفة: «مبعرفش أمثل، أنا بعيش الحالة بشكل حقيقي.. بعيش مع خيالي، ومنتهى المتعة إنك تعيشي مع الخيال».